У Львівській обласній клінічній лікарні провели, в прямому сенсі слова, ювелірну реконструктивну операцію. Завдання стояло надскладне: у 51-річного жителя Хмельниччини високий тиск спровокував появу великої аневризму судини в нирці. Йшлося про порятунок органа.

Це була рідкісна аневризма, львівські судинні хірурги з такою ще не зустрічалися, та й у світовій медичній літературі схожих випадків описано дуже мало. Одразу стало зрозуміло, операція буде дуже ризикованою. Але хірурги все ж наважилися.

– Мені пояснили, що в середині мого організму – граната, яка може рвонути у будь-яку мить. Але я знав, що у Львові мені обов’язково допоможуть, – каже хмельничанин Володимир.

За словами Володимира, з інтернету він дізнався, що львівські судинні хірурги провели понад 20 операцій при аневризмі. І всі – успішні. Тож їхав у Львів без страху.

– Унікальність цього випадку в тому, що аневризма утворилася практично всередині нирки. Це рідкісна патологія, – каже відомий судинний хірург професор Ігор Кобза.

Забрати аневризму зсередини нирки майже неможливо, бо є ризик ушкодити сам орган, а отже, втратити його.

Обстеження показали, що розмір аневризми на різних рівнях був у вісім-дев’ять разів більший за гілку ниркової артерії, на якій вона утворилася.

Уже під час операції хірурги побачили, що на великій аневризмі є ще дві аневризми меншого розміру, які просвічуються, тобто, стінка судини у них тонша за сигаретний папір. Отже, можуть будь-якої миті розірватися.

Операція тривала майже 7 годин. Чоловікові вийняли нирку, заморозили, тоді обережно видалили аневризму, провели реконструкцію судин і поставили нирку на місце. Тобто, провели аутотрансплантацію нирки.

Уже на шостий день після операції пацієнт почувався добре. Нирка працює, почав нормалізовуватися тиск.

Взагалі чоловік – гіпертонік із 20-річним стажем. Тиск у нього почав стрибати ще у молоді роки. Минулого року важко перехворів на коронавірус і стан здоров’я ще більше погіршився.

Після видалення аневризми є надія, що відтепер можна буде зменшити дозу обов’язкових пігулок від тиску.

Джерело: Zахіd.net