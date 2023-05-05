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Спілкуватися з пацієнтом під час оперування мозку: у Львові освоїли новий метод

5 Травня 2023, 12:40
Валентина Андрейко журналістка
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У Львові в Центрі нейрохірургії і неврології лікарні Святого Пантелеймона вперше зробили операцію з пробудженням дорослому пацієнту.

Йому 28 років, він з Львівщини. Чоловіка мучили головні болі. Але по-справжньому захвилювався, коли почалися судоми, порушення мови і рухливості правої ноги і руки, а потім зненацька втратив свідомість.

Під час обстеження в Центрі нейрохірургії і неврології з’ясувалося, що всі ці явища провокує 5-ти сантиметрова пухлина у лобній частині головного мозку. Новоутворення перетискає ділянки, що відповідають за рухи та мовлення.

Аби видалити його та не пошкодити при цьому життєво важливі структури мозку, нейрохірурги вперше вирішили застосувати новий метод операцій – AWAKE CEANIOTOMY.

Це, так зване, втручання з пробудженням. Перед найвідповідальнішим моментом – безпосереднім видаленням пухлини –  анестезіологи виводять пацієнта з наркозу, повертають до свідомості.

Це роблять для того, щоб нейрофізіологи та афізіологи мали змогу говорити з пацієнтом. Його просять навіть жестикулювати, відповідаючи на тестові запитання лікарів.

Таке спілкування допомагає нейрохірургам контролювати активність головного мозку, обходити функціонально важливі зони.

Операція з пробудженням дає змогу зберегти не лише життя, а і його якість.

Лікарям вдалося видалити пухлину, a важливі ділянки мозку залишилися неушкодженими. Операція  тривала 6 годин.

Через 7 днів пацієнта вже виписали додому в задовільному стані. Він вільно говорить, рухається і будує плани на майбутнє.

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Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова

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