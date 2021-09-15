В Монголии зафиксировали первые случаи смерти животных от коронавируса.

Скончались два бобра, индийский штам коронавируса Дельта стал причиной их смерти.

Во время болезни у животных диагностировали насморк, кашель и воспаление слизистой оболочки глаз.

Кроме того, опасный вирус выявили еще у семи животных. Однако благодаря лечению они смогли преодолеть болезнь.

При этом заразились бобры коронавирусом от своих опекунов.

За время распространения коронавирус фиксировали лишь в отдельных видов животных. Представители фауны заражались после контакта с человеком, например олени в США или львы в зоопарке Индии.

Самым массовым было инфицирование норок на меховых фермах в Дании. Огромное количество животных пришлось уничтожить, после чего возникли проблемы с их захоронением. Это едва не привело к экологической катастрофе в стране.

Больным коронавирусом рекомендуют не контактировать не только с другими людьми, но и с животными — домашними питомцами, дикими представителями фауны.

Источник: Синьхуа