У Монголії зафіксували перші випадки смерті тварин від коронавірусу.

Померли два бобри, індійський штам коронавірусу Дельта був причиною їхньої смерті.

Під час хвороби у тварин діагностували нежить, кашель і запалення слизової оболонки очей.

Крім того, небезпечний вірус виявили ще у семи тварин. Однак завдяки лікуванню вони змогли подолати хворобу.

Водночас заразилися бобри коронавірусом від своїх опікунів.

За час поширення коронавірус фіксували лише в окремих видів тварин. Представники фауни заражалися після контакту з людиною, наприклад олені у США або леви в зоопарку Індії.

Наймасовішим було інфікування норок на хутряних фермах у Данії. Величезну кількість тварин довелося знищити, після чого виникли проблеми з їхнім похованням. Це ледь не призвело до екологічної катастрофи у країні.

Хворим на коронавірус рекомендують не контактувати не лише з іншими людьми, але й з тваринами – домашніми улюбленцями, дикими представниками фауни.

Джерело: Сіньхуа