29 августа во время операции в Пакистане врач Муштак Ахмед обнаружил внутренние ноги и другие признаки живого плода в животе 10-месячной девочки Шазии.

— Мы с командой ожидали найти кисту или новообразование в брюшной полости этой маленькой девочки, которая плакала от боли месяцами. Но как только мы вскрыли живот ребенка и я увидел пальцы ног и позвоночник, у меня отобрало язык, — говорит врач.

По словам врача Муштака, они поняли, что смотрят на нерожденного близнеца Шазии, предположительно, которому было восемь-девять недель, когда его развитие прекратилось.

Этот медицинский феномен известен как плод в плоде. Он возникает, когда один плод не формируется полностью и становится “паразитом”, выживая благодаря другому близнецу. Такие случаи крайне редки, и согласно отчету Американской академии педиатрии 2000 года, они составляют один случай на 500 тыс.

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Через месяц после рождения Шазия стала сильно плакать и наблюдалось вздутие живота. Родители девочки отвезли ее к нескольким врачам в своем городе, но диагноз остался неизвестным из-за нехватки медицинского оборудования и редкости болезни. Чтобы спасти свою дочь, они отвезли ее в другой город в более оборудованное учреждение, это была учебная больница Шейха Заида.

Сначала врачи диагностировали кисту в брюшной полости.

Врач Муштак провел операцию, во время которой обнаружил, что нерожденный близнец Шазии был присоединен к ее тонкому кишечнику и использовал его для питания. После операции девочка выздоровела, ее состояние постепенно улучшается.

Семья Шазии живет бедно, поэтому не могла себе позволить расширенное медицинское обследование, но благодаря поддержке врачебного коллектива им предоставили значительную скидку на операцию.

Шазию уже выписали из больницы, но педиатры планируют наблюдать за ее состоянием в ближайшие недели.

Команда медиков намерена подать случай в научный журнал.

Эта история вызвала большой интерес СМИ, и родители девочки были расстроены дразнящими вопросами о “беременности”. Отделение детской хирургии Пакистанского института медицинских наук предоставляет разъяснения для СМИ и психологическую поддержку родителям.

— Многие журналисты приукрашивают такую историю, связывая ее с беременностью, потому что они не понимают медицинской картины. Тогда родные очень расстраиваются, — говорит профессор Ахтар из Пакистанского института медицинских наук.

Это останется в истории медицины как один из самых редких случаев плода в плоде, который был успешно исправлен благодаря совместным усилиям врачей и семьи девочки.