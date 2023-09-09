29 серпня під час операції в Пакистані лікар Муштак Ахмед виявив ноги та інші ознаки живого плоду в животі 10-місячної дівчинки Шазії.

– Ми з командою очікували знайти кісту або новоутворення в черевній порожнині цієї маленької дівчинки, яка плакала від болю місяцями. Але щойно ми розкрили живіт дитини і я побачив пальці ніг і хребет, у мене відібрало мову, – каже лікар.

За словами лікаря Муштака, вони зрозуміли, що дивляться на ненародженого близнюка Шазії, імовірно, якому було вісім-дев’ять тижнів, коли його розвиток припинився.

Цей медичний феномен відомий як плід у плоді. Він виникає, коли один плід не формується повністю і стає “паразитом”, виживаючи завдяки іншому близнюку. Такі випадки вкрай рідкісні, і згідно зі звітом Американської академії педіатрії 2000 року, вони становлять один випадок на 500 тис.

Зараз дивляться

Через місяць після народження Шазія почала сильно плакати та спостерігалося здуття живота. Батьки дівчинки відвезли її до кількох лікарів у своєму місті, але діагноз залишився невідомим через брак медичного обладнання та рідкісність хвороби. Щоб врятувати свою доньку, вони відвезли її в інше місто в більш обладнаний заклад, це була навчальна лікарня Шейха Заїда.

Спочатку лікарі діагностували кісту в черевній порожнині.

Лікар Муштак провів операцію, під час якої виявив, що ненароджений близнюк Шазії був приєднаний до її тонкого кишківника і використовував його для живлення. Після операції дівчинка одужала, її стан поступово покращується.

Сім’я Шазії живе бідно, тому не могла собі дозволити розширене медичне обстеження, але завдяки підтримці лікарського колективу їм надали значну знижку на операцію.

Шазію вже виписали з лікарні, але педіатри планують спостерігати за її станом у найближчі тижні.

Команда медиків має намір подати випадок до наукового журналу.

Ця історія викликала великий інтерес ЗМІ, і батьки дівчинки були засмучені дражливими запитаннями щодо “вагітності”. Відділення дитячої хірургії Пакистанського інституту медичних наук надає роз’яснення для медіа та психологічну підтримку батькам.

– Багато журналістів прикрашають таку історію, пов’язуючи її з вагітністю, тому що вони не розуміють медичної картини. Тоді рідні дуже засмучуються, – каже професор Ахтар з Пакистанського інституту медичних наук.

Це залишиться в історії медицини як один із найрідкісних випадків плоду у плоді, який був успішно виправлений завдяки спільним зусиллям лікарів та сім’ї дівчинки.