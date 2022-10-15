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В Польше хотят установить памятник нерожденным детям

15 октября 2022, 18:26
Анна Иваницкая руководитель отдела Здоровье
свічка, траур
Источник: Unsplash

15 октября – Всемирный день памяти утраченного или нерожденного ребенка. Во многих церквях Польши сегодня пройдут службы для родителей, чей ребенок не родился.

В Люблине люди продолжают собирать средства на памятник потерянным детям.

– На кладбище Майданек мы хотим создать место памяти нерожденных детей. Сейчас там стоит только крест, — говорит Каролина Гарбач из Дьяконии Движения Света.

По ее словам такой памятник действительно нужен тем, кто потерял так и не родившегося ребенка. Люди страдают, когда произошел выкидыш на ранних сроках или случилась внематочная беременность. В таких случаях родителям не выдают тело, которое можно похоронить и приходить на могилу.

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— А если бы было место, куда бы родители могли бы поставить свечу, положить игрушку или снимок с УЗИ, то это бы показало миру, что их ребенок существовал. И для себя это тоже осознать, – говорит Каролина Гарбач.

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Источник: Рolskieradio

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День пам`яті Пам’ятник Польша
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