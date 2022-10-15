15 жовтня – Всесвітній день пам’яті утраченої або ненародженої дитини. У багатьох церквах Польщі сьогодні пройдуть служби для батьків, чия дитина не народилась.

У місті Любліні люди продовжують збирати кошти на пам’ятник втраченим дітям.

– На цвинтарі Майданек ми хочемо створити місце пам’яті ненароджених дітей. Зараз там стоїть лише хрест, – каже Кароліна Ґарбач із Дияконії Руху Світло.

За її словами такий пам’ятник дійсно потрібен тим, хто втратив дитинку, яка так і не народилась. Люди страждають, коли стався викидень на ранніх строках або відбулась позаматкова вагітність. В таких випадках батькам не видають тіло, яке можна поховати і приходити на могилу.

Зараз дивляться

– А якщо було б місце, куди б батьки могли б поставити свічку, покласти іграшку або знімок з УЗД, то це б показало світові, що їх дитина існувала. І для себе це теж усвідомити, – каже Кароліна Ґарбач.

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Джерело: Рolskieradio