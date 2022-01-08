Начиная с субботы, 8 января, в Румынии будут штрафовать за ношение тканевых масок в общественных местах.

Об этом в интервью телеканалу Digi24 рассказал министр внутренних дел Лучиан Боде.

— С субботы любой, кто ходит в общественном месте в текстильной маске, рискует быть оштрафованным на сумму до 2500 леев (около $570). Это то же самое, что и отсутствие маски, — сказал Боде.

Министр отметил, что штамм коронавируса Омикрон является чрезвычайно трансмиссивным, поэтому ношение маски необходимо для ограничения распространения.

Ранее Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям принял решение о новых ограничениях в связи с 5-й волной пандемии Covid-19. Теперь в общественных местах можно носить только хирургические маски и маски FFP2.

Тем не менее предусмотрены и исключения ношения масок в общественных местах, а именно:

дети в возрасте до 5 лет;

лица, находящиеся в офисе одни;

телеведущие и их гости при соблюдении дистанции три метра;

священники во время богослужений при соблюдении дистанции три;

выступающие в закрытых или открытых помещениях при условии соблюдения дистанции не менее 3 метров между ними и любыми другими лицами из публики;

те, кто выполняют интенсивные физические нагрузки или те, кто работает в тяжелых условиях труда (высокие температуры, повышенная влажность и т.п.) или занятия спортом.

Следить за соблюдением закона в общественных местах будут полиция и жандармы.

Источник: телеканал digi24.ro