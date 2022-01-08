Починаючи з суботи, 8 січня, у Румунії штрафуватимуть за носіння тканинних масок у громадських місцях. Про це в інтерв’ю телеканалу Digi24 розповів Міністр внутрішніх справ Лучіан Боде.

– З суботи будь-хто, хто ходить у громадському місці у текстильній масці, ризикує бути оштрафованим на суму до 2500 леїв (приблизно $570). Це так само як і відсутність маски, — сказав Боде.

Міністр зазначив, що штам коронавірусу Омікрон є надзвичайно трансмісивним, тому носіння маски важливо для обмеження поширення.

Раніше Національний комітет з надзвичайних ситуацій ухвалив рішення про нові обмеження у зв’язку із п’ятою хвилею пандемії Covid-19. Тепер у громадських місцях можна носити лише хірургічні маски та маски FFP2.

Проте передбачені й виключення носіння масок у громадських місцях, а саме:

діти віком до 5 років;

особи, що знаходяться в офісі самі;

телеведучі та їхні гості за умови дотримання дистанції три метри;

священники під час богослужінь за дотримання дистанції три;

ті, хто виступають у закритих або відкритих приміщеннях за умови дотримання дистанції не менше трьох метрів між ними та будь-якими іншими особами із публіки;

ті, хто виконує інтенсивні фізичні навантаження або ті, хто працюють у важких умовах (високі температури, підвищена вологість тощо) або займаються спортом.

Стежити за дотриманням закону у громадських місцях будуть поліція та жандарми.

Джерело: телеканал digi24.ro