Жители левого берега в Киеве могут сделать прививку от коронавируса недалеко от дома.

В торгово-развлекательном центре River Mall на Днепровской набережной, 12, заработал центр массовой вакцинации.

Он открыт ежедневно с 12.00 до 18.00. Жители города могут заранее записаться через электронную систему Helsi.me и сделать прививку.

Уколы делают вакцинами AstraZeneca, Coronavac и Pfizer.

Во время визита в Центр массовой вакцинации нужно иметь с собой паспорт и идентификационный код.

Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине с конца февраля 2021 года. Сначала уколы делали медикам, военным, учителям. С июля иммунизироваться могут все желающие украинцы от 18 лет.

Прививки важны, поскольку позволяют более эффективно бороться с распространением коронавируса, уменьшают риск попадания человека в больницу с осложнениями и минимизируют вероятность смерти после заражения. Именно поэтому специалисты советуют украинцам как можно скорее определиться с вакциной-производителем и сделать спасительный укол.

Источник: Дарницкий районный в городе Киеве государственная администрация