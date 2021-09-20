Мешканці лівого берега у Києві можуть зробити щеплення від коронавірусу неподалік від дому.

У торговельно-розважальному центрі River Mall на Дніпровській набережній, 12, запрацював центр масової вакцинації.

Він відчинений щодня з 12.00 до 18.00. Мешканці міста можуть заздалегідь записатися через електронну систему Helsi.me та зробити щеплення.

Уколи роблять вакцинами AstraZeneca, Coronavac та Pfizer.

Під час візиту до Центру масової вакцинації треба мати з собою паспорт та ідентифікаційний код.

Вакцинація від коронавірусу триває в Україні з кінця лютого 2021 року. Спочатку уколи робили медикам, військовим, вчителям. З липня імунізуватися можуть всі охочі українці від 18 років.

Щеплення є важливим, адже дозволяє більш ефективно боротися з поширенням коронавірусу, зменшує ризик потрапляння людини до лікарні з ускладненнями та мінімізує ймовірність смерті після зараження. Саме тому фахівці радять українцям якомога швидше визначитися з вакциною-виробником та зробити рятівний укол.

Джерело: Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація