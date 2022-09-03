Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

В Великобритании обнаружен новый штамм вируса оспы обезьян

3 сентября 2022, 11:55
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
віспа
Источник: Depositphotos

Представители британской службы здравоохранения сообщили об обнаружении нового штамма вируса оспы обезьян, сообщает Sky News.

Как сообщает Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании, у мужчины, недавно вернувшегося из Западной Африки, диагностировали новый штамм вируса оспы обезьян. Он отличается от того, что сейчас циркулирует в стране.

Мужчина находится в отделении инфекционных заболеваний с тяжелыми последствиями в больнице Королевского университета Ливерпуля.

Сейчас смотрят
Читайте также:
віспаНеожиданное открытие: ученые показали, что оспа обезьян может протекать бессимптомно

По состоянию на четверг новых случаев не выявлено, специалисты отслеживают контакты этого человека.

У вернувшегося из Испании 36-летнего итальянца возникли симптомы Covid-19 и оспы обезьян. Тесты показали положительный результат на оспу обезьян. Было сделано исследование и на ВИЧ. Результат также оказался положительным. Так что мужчина одновременно болел тремя вирусными заболеваниями. Это первый подобный случай.

Источник
Sky News
Теги
Мавпяча віспа
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь