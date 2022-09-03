Представители британской службы здравоохранения сообщили об обнаружении нового штамма вируса оспы обезьян, сообщает Sky News.

Как сообщает Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании, у мужчины, недавно вернувшегося из Западной Африки, диагностировали новый штамм вируса оспы обезьян. Он отличается от того, что сейчас циркулирует в стране.

Мужчина находится в отделении инфекционных заболеваний с тяжелыми последствиями в больнице Королевского университета Ливерпуля.

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По состоянию на четверг новых случаев не выявлено, специалисты отслеживают контакты этого человека.

У вернувшегося из Испании 36-летнего итальянца возникли симптомы Covid-19 и оспы обезьян. Тесты показали положительный результат на оспу обезьян. Было сделано исследование и на ВИЧ. Результат также оказался положительным. Так что мужчина одновременно болел тремя вирусными заболеваниями. Это первый подобный случай.