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У Великій Британії виявлено новий штам вірусу віспи мавп

3 Вересня 2022, 11:55
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
віспа
Джерело: Depositphotos

Представники британської служби охорони здоров’я повідомили про виявлення нового штаму вірусу віспи мавп, повідомляє Sky News.

Як повідомляє Агентство з безпеки охорони здоров’я Великої Британії, у чоловіка, що нещодавно повернувся з Західної Африки, діагностували новий штам вірусу віспи мавп. Він відмінний від того, що наразі циркулює в країні.

Чоловік перебуває у відділенні інфекційних захворювань з важкими наслідками лікарні Королівського університету Ліверпуля.

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Станом на четвер нових випадків не виявлено, наразі спеціалісти відстежують контакти цієї людини.

У 36-річного італійця, що повернувся з Іспанії, виникли симптоми Covid-19 та віспи мавп. Тести показали позитивний результат на віспу мавп. Було зроблено дослідження і на ВІЛ. Результат також виявився позитивним. Отже, чоловік одночасно хворів на три вірусні захворювання. Це перший такий випадок.

Джерело
Sky News
Теги
Мавпяча віспа
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