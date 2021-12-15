В Верховной Раде зарегистрирован проект закона, который дополнит Уголовный кодекс Украины статьей относительно угроз и насилия в отношении работников, которые входят в состав бригады экстренной (скорой) медицинской помощи.

Предусматривается, в частности, что угроза убийством или причинением тяжких телесных повреждений по отношению к медику скорой помощи будет наказываться арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до 3 лет.

Умышленное нанесение побоев легкой или средней тяжести во время выполнения медиком своих служебных обязанностей будет караться ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет.

По данным Министерства внутренних дел Украины, в течение 2015-2020 годов в Украине было зарегистрировано 2 056 уголовных правонарушений, совершенных против жизни и здоровья медицинских работников при исполнении ими служебных обязанностей.

— И это лишь официально зафиксированные случаи, досудебное расследование в которых осуществлялось органами Национальной полиции Украины, — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, в Кодекс Украины об административных правонарушениях предлагается внести норму о наказании за заведомо ложный вызов бригады штрафом в размере от 3 400 до 8 500 грн. Сейчас сумма такого штрафа — от 850 до 3 400 грн.

Согласно статистическим данным, за 2020 год в Украине работниками оперативно-диспетчерских служб центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф было зафиксировано 242 823 ложных вызова, каждый из которых лишает шанса на жизнь того человека, который именно в то время действительно нуждается в неотложной медицинской помощи.