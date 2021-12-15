У Верховній Раді зареєстровано проект закону, який доповнить Кримінальний кодекс України статтею стосовно погроз та насильства щодо працівників, які входять до складу бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги.

Передбачається, зокрема, що погроза вбивством або заподіянням тяжких тілесних ушкоджень щодо медика швидкої допомоги каратиметься арештом на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 3 років.

Умисне нанесення побоїв легкої або середньої тяжкості під час виконання медиком своїх службових обов’язків каратиметься обмеженням волі на строк від 3 до 5 років.

За даними Міністерства внутрішніх справ України, протягом 2015-2020 років в Україні було зареєстровано 2 056 кримінальних правопорушень, скоєних проти життя і здоров’я медичних працівників під час виконання ними службових обов’язків.

– І це лише офіційно зафіксовані випадки, досудове розслідування в яких здійснювалося органами Національної поліції України, – наголошується в пояснювальній записці до законопроекту.

Крім того, до Кодексу України про адміністративні правопорушення пропонується внести норму про покарання за завідомо неправдивий виклик бригади штрафом у розмірі від 3 400 до 8 500 грн. Зараз сума такого штрафу – від 850 до 3 тис.

Згідно зі статистичними даними, за 2020 рік в Україні працівниками оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф було зафіксовано 242 823 неправдиві виклики, кожен з яких позбавляє шансу на життя тієї людини, яка саме в той час дійсно потребує невідкладної медичної допомоги.