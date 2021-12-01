В начале зимы мир столкнулся с новым опасным штаммом коронавируса Омикрон. Он вызывает опасения у экспертов ВОЗ. В связи с этим журналисты Bloomberg подготовили рейтинг стран, где эффективнее всего борются с эпидемией.

Они изучили такие показатели, как скорость распространения коронавируса, качество системы здравоохранения и лечения заболевания в больницах, уровень вакцинации среди населения и показатель смертности.

Согласно этому рейтингу, на первом месте оказались ОАЭ. В этой стране не фиксируется увеличение суточного прироста больных, а смерти редки. При этом это одно из самых вакцинированных государств в мире.

В тройку лидеров также вошли Чили и Финляндия.

Топ-20 стран, где эффективнее всего борются с Covid-19

ОАЭ Чили Финляндия Ирландия Испания Турция Канада Швеция Франция Дания Норвегия Великобритания США Колумбия Япония Южная Корея Бангладеш Португалия Израиль Гонконг

Россия заняла в этом рейтинге 44 место, она находится между Мексикой и ЮАР.

Украине же из-за сложной ситуации с коронавирусом и вовсе в него не попала. За последние сутки в стране выявили почти 12 тыс. новых случаев коронавируса, за день умерли более 600 людей.