В начале зимы мир столкнулся с новым опасным штаммом коронавируса Омикрон. Он вызывает опасения у экспертов ВОЗ. В связи с этим журналисты Bloomberg подготовили рейтинг стран, где эффективнее всего борются с эпидемией.
Они изучили такие показатели, как скорость распространения коронавируса, качество системы здравоохранения и лечения заболевания в больницах, уровень вакцинации среди населения и показатель смертности.
Согласно этому рейтингу, на первом месте оказались ОАЭ. В этой стране не фиксируется увеличение суточного прироста больных, а смерти редки. При этом это одно из самых вакцинированных государств в мире.
В тройку лидеров также вошли Чили и Финляндия.
Топ-20 стран, где эффективнее всего борются с Covid-19
- ОАЭ
- Чили
- Финляндия
- Ирландия
- Испания
- Турция
- Канада
- Швеция
- Франция
- Дания
- Норвегия
- Великобритания
- США
- Колумбия
- Япония
- Южная Корея
- Бангладеш
- Португалия
- Израиль
- Гонконг
Россия заняла в этом рейтинге 44 место, она находится между Мексикой и ЮАР.
Украине же из-за сложной ситуации с коронавирусом и вовсе в него не попала. За последние сутки в стране выявили почти 12 тыс. новых случаев коронавируса, за день умерли более 600 людей.