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В каких странах эффективнее всего борются с Covid-19 — рейтинг

1 декабря 2021, 18:36
Людмила Грубник редактор раздела Здоровье
депресия
Источник: Depositphotos

В начале зимы мир столкнулся с новым опасным штаммом коронавируса Омикрон. Он вызывает опасения у экспертов ВОЗ. В связи с этим журналисты Bloomberg подготовили рейтинг стран, где эффективнее всего борются с эпидемией.

Они изучили такие показатели, как скорость распространения коронавируса, качество системы здравоохранения и лечения заболевания в больницах, уровень вакцинации среди населения и показатель смертности.

Согласно этому рейтингу, на первом месте оказались ОАЭ. В этой стране не фиксируется увеличение суточного прироста больных, а смерти редки. При этом это одно из самых вакцинированных государств в мире.

В тройку лидеров также вошли Чили и Финляндия.

Топ-20 стран, где эффективнее всего борются с Covid-19

  1. ОАЭ
  2. Чили
  3. Финляндия
  4. Ирландия
  5. Испания
  6. Турция
  7. Канада
  8. Швеция
  9. Франция
  10. Дания
  11. Норвегия
  12. Великобритания
  13. США
  14. Колумбия
  15. Япония
  16. Южная Корея
  17. Бангладеш
  18. Португалия
  19. Израиль
  20. Гонконг
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Россия заняла в этом рейтинге 44 место, она находится между Мексикой и ЮАР.

Украине же из-за сложной ситуации с коронавирусом и вовсе в него не попала. За последние сутки в стране выявили почти 12 тыс. новых случаев коронавируса, за день умерли более 600 людей.

Источник
Bloomberg
Теги
Коронавирус Covid-19 , статистика
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