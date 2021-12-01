Обнаруженное китайскими учеными из Института вирусологии и Медицинской школы Чжуншань в Гуанчжоу антитело в крови пациента, который очень тяжело перенес коронавирусную инфекцию, поможет в изготовлении универсальной вакцины от Covid-19.

Как утверждают исследователи, выявленное с помощью мощного криоэлектронного микроскопа антитело, которое обозначили как 35B5, обладает способностью нейтрализовать практически все штаммы коронавируса, в том числе и недавно выявленный Омикрон.

Сообщается, что антитело 35B5 воздействует на единственный элемент коронавируса, который остается неизменным при мутациях.

Ученые предполагают, что это открытие станет базисом для создания универсальной вакцины, которая будет защищать людей от всех вариантов коронавирусной инфекции.

Напомним, что ранее британские ученые заявили о том, что повторная прививка от коронавируса должна защитить от тяжелого исхода заболевания, вызванного штаммом Омикрон.

Уже известно, что новый коронавирусный штамм Омикрон выявлен почти в 20 странах мира.

Источник: bioRxiv