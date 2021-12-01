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Защитит от всех штаммов: в Китае нашли возможность создания универсальной Covid-вакцины

1 декабря 2021, 16:16
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
ученые
Источник: Depositphotos

Обнаруженное китайскими учеными из Института вирусологии и Медицинской школы Чжуншань в Гуанчжоу антитело в крови пациента, который очень тяжело перенес коронавирусную инфекцию, поможет в изготовлении универсальной вакцины от Covid-19.

Как утверждают исследователи, выявленное с помощью мощного криоэлектронного микроскопа антитело, которое обозначили как 35B5, обладает способностью нейтрализовать практически все штаммы коронавируса, в том числе и недавно выявленный Омикрон.

Сообщается, что антитело 35B5 воздействует на единственный элемент коронавируса, который остается неизменным при мутациях.

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Ученые предполагают, что это открытие станет базисом для создания универсальной вакцины, которая будет защищать людей от всех вариантов коронавирусной инфекции.

Напомним, что ранее британские ученые заявили о том, что повторная прививка от коронавируса должна защитить от тяжелого исхода заболевания, вызванного штаммом Омикрон.

Уже известно, что новый коронавирусный штамм Омикрон выявлен почти в 20 странах мира.

Источник: bioRxiv

Теги
Вакцины , Китай , Коронавирус Covid-19 , Наукові дослідження , науковці
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