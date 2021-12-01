Новый штамм коронавируса Омикрон, не так давно обнаруженный в Южной Африке, имеет все признаки стремительного размножения. Об этом заявил эпидемиолог из США Фрэнсис Коллинз, оценивая способность нового Covid-варианта захватить все мировое сообщество.

При этом ученый не взялся сравнивать Омикрон с Дельта-вариантом, который спровоцировал крайнее обострение эпидемической ситуации во многих странах. Причина одна – новый коронавирус пока мало изучен.

— Пока неясно, является ли Омикрон более заразным по сравнению с другими вариантами, включая Дельта. Штамм не изучен до конца. Но вирус не устает от нас, и он сам меняет форму, — отметил эпидемиолог.

Он образно сравнил усилия ученых в борьбе с мутационными преобразованиями коронавируса со скачками на ипподроме. В том смысле, что вирус отчаянно пытается догнать человечество, поэтому оно должно использовать все возможности, чтобы не оказаться в положении, которое еще больше усугубляет ситуацию, Фрэнсис Коллинз.

В известной степени с ним солидарны и украинские коллеги, которые практически уверены: Омикрон не минует и Украину.

Они также подчеркивают, что Омикрон не отменяет традиционную терапию коронавирусной инфекции, главная задача которой – как можно раньше начать лечение со своевременным назначением кортикостероидов и других иммуномодуляторов.

Как отметила инфекционист Ольга Голубовская, крайне опасно игнорировать раннее лечение любой коронавирусной инфекции.