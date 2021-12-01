Новий штам коронавірусу Омікрон, нещодавно виявлений в Південній Африці, має всі ознаки стрімкого розмноження. Про це заявив епідеміолог з США Френсіс Коллінз, оцінюючи здатність нового Covid-варіанту захопити все світове співтовариство.

При цьому вчений не взявся порівнювати Омікрон з Дельта-варіантом, який спровокував крайнє загострення епідемічної ситуації в багатьох країнах. Причина одна – новий коронавірус поки що мало вивчений.

– Поки неясно, чи є Омікрон більш заразним в порівнянні з іншими варіантами, включаючи Дельта. Штам не вивчений до кінця. Але вірус не втомлюється від нас, і він сам змінює форму, – зазначив епідеміолог.

Він образно порівняв зусилля вчених у боротьбі з мутаційними перетвореннями коронавірусу із гонкою на іподромі. У тому сенсі, що вірус відчайдушно намагається наздогнати людство, тому воно повинно використовувати всі можливості, щоб не опинитися в положенні, яке ще більше погіршить ситуацію, Френсіс Коллінз.

Певною мірою з ним солідарні й українські колеги, які практично впевнені: Омікрон не мине й Україну.

Вони також підкреслюють, що Омікрон не скасовує традиційну терапію коронавірусної інфекції, головне завдання якої – якомога раніше почати лікування зі своєчасним призначенням кортикостероїдів та інших імуномодуляторів.

Як зазначила інфекціоніст Ольга Голубовська, вкрай небезпечно ігнорувати раннє лікування будь-якої коронавірусної інфекції.