Виявлене китайськими вченими з Інституту вірусології та медичної школи Чжуншань в Гуанчжоу антитіло в крові пацієнта, який дуже важко переніс коронавірусну інфекцію, допоможе у виготовленні універсальної вакцини від Covid-19.

Як стверджують дослідники, виявлене за допомогою потужного кріоелектронного мікроскопа антитіло, яке позначили як 35b5, має здатність нейтралізувати практично всі штами коронавірусу, зокрема й нещодавно виявлений Омікрон.

Повідомляється, що антитіло 35b5 впливає на єдиний елемент коронавірусу, який залишається незмінним при мутаціях.

Вчені припускають, що це відкриття стане базисом для створення універсальної вакцини, яка захищатиме людей від усіх варіантів коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, що раніше британські вчені заявили про те, що повторне щеплення від коронавірусу має захистити від важкого перебігу захворювання, викликаного штамом Омікрон.

Вже відомо, що новий коронавірусний штам Омікрон виявлений майже в 20 країнах світу.

Джерело: bioRxiv