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У яких країнах найефективніше борються з Covid-19 – рейтинг

1 Грудня 2021, 18:36
Людмила Грубнік редакторка розділу Здоров’я
депресия
Джерело: Depositphotos

На початку зими світ зіштовхнувся з новим небезпечним штамом коронавірусу Омікрон. Він викликає побоювання у експертів ВООЗ. Через це журналісти Bloomberg підготували рейтинг країн, де найефективніше борються з епідемією.

Вони вивчили такі показники, як швидкість поширення коронавірусу, якість системи охорони здоров’я та лікування захворювання у лікарнях, рівень вакцинації серед населення та показник смертності.

Згідно з цим рейтингом, на першому місці опинилися ОАЕ. У цій країні не фіксується збільшення добового приросту хворих, а смерті рідкісні. Водночас це одна з найвакцинованіших держав у світі.

До трійки лідерів також увійшли Чилі та Фінляндія.

Топ-20 країн, де найефективніше борються з Covid-19

  1. ОАЕ
  2. Чилі
  3. Фінляндія
  4. Ірландія
  5. Іспанія
  6. Туреччина
  7. Канада
  8. Швеція
  9. Франція
  10. Данія
  11. Норвегія
  12. Велика Британія
  13. США
  14. Колумбія
  15. Японія
  16. Південна Корея
  17. Бангладеш
  18. Португалія
  19. Ізраїль
  20. Гонконг
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Росія посіла у цьому рейтингу 44 місце, вона перебуває між Мексикою та ПАР.

Україні ж через складну ситуацію з коронавірусом взагалі до нього не потрапила. За останню добу у країні виявили майже 12 тис. нових випадків коронавірусу, за день померли понад 600 людей.

Джерело
Bloomberg
Теги
Коронавірус Covid-19 , статистика
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