На початку зими світ зіштовхнувся з новим небезпечним штамом коронавірусу Омікрон. Він викликає побоювання у експертів ВООЗ. Через це журналісти Bloomberg підготували рейтинг країн, де найефективніше борються з епідемією.
Вони вивчили такі показники, як швидкість поширення коронавірусу, якість системи охорони здоров’я та лікування захворювання у лікарнях, рівень вакцинації серед населення та показник смертності.
Згідно з цим рейтингом, на першому місці опинилися ОАЕ. У цій країні не фіксується збільшення добового приросту хворих, а смерті рідкісні. Водночас це одна з найвакцинованіших держав у світі.
До трійки лідерів також увійшли Чилі та Фінляндія.
Топ-20 країн, де найефективніше борються з Covid-19
- ОАЕ
- Чилі
- Фінляндія
- Ірландія
- Іспанія
- Туреччина
- Канада
- Швеція
- Франція
- Данія
- Норвегія
- Велика Британія
- США
- Колумбія
- Японія
- Південна Корея
- Бангладеш
- Португалія
- Ізраїль
- Гонконг
Росія посіла у цьому рейтингу 44 місце, вона перебуває між Мексикою та ПАР.
Україні ж через складну ситуацію з коронавірусом взагалі до нього не потрапила. За останню добу у країні виявили майже 12 тис. нових випадків коронавірусу, за день померли понад 600 людей.