На початку зими світ зіштовхнувся з новим небезпечним штамом коронавірусу Омікрон. Він викликає побоювання у експертів ВООЗ. Через це журналісти Bloomberg підготували рейтинг країн, де найефективніше борються з епідемією.

Вони вивчили такі показники, як швидкість поширення коронавірусу, якість системи охорони здоров’я та лікування захворювання у лікарнях, рівень вакцинації серед населення та показник смертності.

Згідно з цим рейтингом, на першому місці опинилися ОАЕ. У цій країні не фіксується збільшення добового приросту хворих, а смерті рідкісні. Водночас це одна з найвакцинованіших держав у світі.

До трійки лідерів також увійшли Чилі та Фінляндія.

Топ-20 країн, де найефективніше борються з Covid-19

ОАЕ Чилі Фінляндія Ірландія Іспанія Туреччина Канада Швеція Франція Данія Норвегія Велика Британія США Колумбія Японія Південна Корея Бангладеш Португалія Ізраїль Гонконг

Росія посіла у цьому рейтингу 44 місце, вона перебуває між Мексикою та ПАР.

Україні ж через складну ситуацію з коронавірусом взагалі до нього не потрапила. За останню добу у країні виявили майже 12 тис. нових випадків коронавірусу, за день померли понад 600 людей.