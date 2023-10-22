Как заявляют международные эксперты, за последние два десятилетия медицинские учреждения и медики все чаще становятся жертвами войны, что является прямым нарушением международного права.

— Взрыв в больнице Ахли Араб в городе Газа стал последним в растущей серии жестоких инцидентов в зонах конфликтов, — отметил оперативный координатор организации Врачи без границ в Судане Михил Хофман.

По его словам, в совокупности подобные нападения нанесли огромный ущерб жизненно важной инфраструктуре здравоохранения и персоналу, что является нарушением того, что когда-то было основополагающий аспект международного права.

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Тем не менее, статья 18 Первой Женевской конвенции, ратифицированной государствами-членами ООН после Второй мировой войны, гласит, что гражданские больницы ни при каких обстоятельствах не могут быть объектом нападения.

Статья 20 Конвенции гласит, что работники здравоохранения аналогичным образом должны быть защищены всеми сторонами.

— Готовность государств раздвигать границы международного гуманитарного права, похоже, возросла, — говори Хофман.

По словам эксперта в области здравоохранения и прав человека в Университете Джонса Хопкинса Леонарда Рубинштейна, в Украине Россия совершила более 1 100 нападений на медицинские учреждения и персонал с момента начала вторжения 21 месяц назад.

Рубинштейн отмечает, что характер российских нападений показывает: Москва в некоторых случаях намеренно наносила удары по больницам, а в других без разбора атаковала районы, где располагались больницы.

— Оба факта являются военными преступлениями. Они не несут ответственности и совершенно безнаказанны. Им все равно, — констатирует эксперт.

По его словам, ни российские солдаты или командиры, ни какой-либо другой государственный или военизированный субъект, нападавший на медицинские учреждения никогда не подвергались судебному преследованию со стороны международных органов.

Единственный случай, когда преднамеренное нападение на больницу было передано для судебного преследования в международный суд, был связан с войной в Боснии.

Хофман отметил, что нападения на медицинские учреждения ставят под угрозу здравоохранение не только тех, кто получил ранения в результате боевых действий, но и тех, кто нуждается в обычной медицинской помощи.

— В Украине российские атаки уничтожили от 10 до 15% медицинских учреждений. Ущерб еще более серьезен, чем может показаться, — говорит бывший заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк.

По его словам, это совершенно другая философия войны, где жизнь мирного населения полностью игнорируется.

Ковтонюк отметил, что украинские чиновники работают с Международным уголовным судом над сбором доказательств нападений, чтобы предъявить обвинения и восстановить принцип защиты медицинских работников.

Россия же часто заявляла, что на объектах, по которым она ударила, укрывались украинские боевики, либо отвергала обвинения как фейковые.

— Организованные нападения на медицинские учреждения в зонах конфликтов исследователи начали отслеживать только в начале 2000-х годов, поэтому сложно говорить с большой уверенностью о тенденции, — говорит Рубинштейн.

По его словам, после Украины, на долю которой приходится почти половина инцидентов, наиболее пострадавшей страной стала Мьянма. После военного переворота в 2021 году здесь было арестовано более 800 медицинских работников.

В период с 2014 по 2016 годы произошла серия ужасающих взрывов медицинских учреждений в Афганистане, Сирии и Йемене.

Фото: Минздрав Украины