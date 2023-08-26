Международная группа из 100 ученых впервые полностью секвенировала Y-хромосому, получив информацию, которая может иметь значение для изучения мужского бесплодия и других проблем со здоровьем представителей сильного пола.

Первая попытка определить генетический код человека была предпринята 20 лет назад, но в последовательностях всех 23 пар человеческих хромосом все еще оставались значительные пробелы.

Самой маленькой и самой сложной из всех 46 хромосом человека оставалась Y-хромосома.

Теперь недостающая информация восполнена.

Что же раскрыла Y-хромосома?

У людей обычно в каждой клетке имеется пара половых хромосом. Люди, которым при рождении назначен мужской пол, имеют Х- и Y-хромосому, а те, кому при рождении назначен женский пол, имеют две Х-хромосомы.

Нарушения в состоянии мужской хромосомы приводят к отсутствию выработки спермы и бесплодию.

— Y-хромосома также важна для здоровья и долголетия мужчин, — сказал Кеннет Уолш, профессор биохимии и молекулярной генетики Медицинской школы Университета Вирджинии.

Многие мужчины с возрастом начинают терять Y-хромосому в некоторых своих клетках.

Ученые еще не до конца поняли, почему это происходит и какое влияние это может оказать на здоровье, хотя в двух недавних научных работах это явление связывают с увеличением тяжести рака мочевого пузыря и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний .

Наличие полной генетической информации об Y-хромосоме может помочь ученым и врачам в дальнейшем изучении этой потенциальной связи.

— Новое исследование представляют собой верхушку айсберга с точки зрения понимания роли Y-хромосомы в возрастных заболеваниях, — сказал Уолш.

По его словам, потеря Y-хромосомы может частично объяснить более короткую продолжительность жизни мужчин.

Ученые собрали Y-хромосомы у 43 мужчин из 21 популяции мира, чтобы выявить генетические вариации в этих хромосомах.