Международная группа из 100 ученых впервые полностью секвенировала Y-хромосому, получив информацию, которая может иметь значение для изучения мужского бесплодия и других проблем со здоровьем представителей сильного пола.
Первая попытка определить генетический код человека была предпринята 20 лет назад, но в последовательностях всех 23 пар человеческих хромосом все еще оставались значительные пробелы.
Самой маленькой и самой сложной из всех 46 хромосом человека оставалась Y-хромосома.
Теперь недостающая информация восполнена.
Что же раскрыла Y-хромосома?
У людей обычно в каждой клетке имеется пара половых хромосом. Люди, которым при рождении назначен мужской пол, имеют Х- и Y-хромосому, а те, кому при рождении назначен женский пол, имеют две Х-хромосомы.
Нарушения в состоянии мужской хромосомы приводят к отсутствию выработки спермы и бесплодию.
— Y-хромосома также важна для здоровья и долголетия мужчин, — сказал Кеннет Уолш, профессор биохимии и молекулярной генетики Медицинской школы Университета Вирджинии.
Многие мужчины с возрастом начинают терять Y-хромосому в некоторых своих клетках.
Ученые еще не до конца поняли, почему это происходит и какое влияние это может оказать на здоровье, хотя в двух недавних научных работах это явление связывают с увеличением тяжести рака мочевого пузыря и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний .
Наличие полной генетической информации об Y-хромосоме может помочь ученым и врачам в дальнейшем изучении этой потенциальной связи.
— Новое исследование представляют собой верхушку айсберга с точки зрения понимания роли Y-хромосомы в возрастных заболеваниях, — сказал Уолш.
По его словам, потеря Y-хромосомы может частично объяснить более короткую продолжительность жизни мужчин.
Ученые собрали Y-хромосомы у 43 мужчин из 21 популяции мира, чтобы выявить генетические вариации в этих хромосомах.
— Уже сегодня можно сказать, что правильное функционирование Y-хромосомы невероятно важно для общего состояния здоровья мужчин, — сказал Чарльз Ли, директор по исследованиям Лаборатории геномной медицины Джексона.