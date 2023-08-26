Міжнародна група зі 100 вчених уперше повністю секвенувала Y-хромосому, отримавши інформацію, яка може мати значення для вивчення чоловічого безпліддя та інших проблем зі здоров’ям представників сильної статі.

Першу спробу визначити генетичний код людини було зроблено 20 років тому, але в послідовностях усіх 23 пар людських хромосом все ще залишалися значні прогалини.

Найменшою і найскладнішою з усіх 46 хромосом людини залишалася Y-хромосома.

Тепер відсутня інформація поповнена.

Що ж розкрила Y-хромосома?

У людей зазвичай у кожній клітині є пара статевих хромосом. Люди, яким при народженні призначена чоловіча стать, мають Х- і Y-хромосому, а ті, кому при народженні призначена жіноча стать, мають дві Х-хромосоми.

Порушення в стані чоловічої хромосоми призводять до відсутності вироблення сперми і безпліддя.

– Y-хромосома також важлива для здоров’я і довголіття чоловіків, – сказав Кеннет Волш, професор біохімії та молекулярної генетики Медичної школи Університету Вірджинії.

Багато чоловіків з віком починають втрачати Y-хромосому в деяких своїх клітинах.

Учені ще не до кінця зрозуміли, чому це відбувається і який вплив це може мати на здоров’я, хоча у двох недавніх наукових роботах це явище пов’язують зі збільшенням тяжкості раку сечового міхура і підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань.

Наявність повної генетичної інформації про Y-хромосому може допомогти вченим і лікарям у подальшому вивченні цього потенційного зв’язку.

– Нове дослідження є верхівкою айсберга з точки зору розуміння ролі Y-хромосоми у вікових чоловічих захворюваннях, – сказав Волш.

За його словами, втрата Y-хромосоми може частково пояснити коротшу тривалість життя чоловіків.

Учені зібрали Y-хромосоми у 43 чоловіків із 21 популяції світу, щоб виявити генетичні варіації в цих хромосомах.