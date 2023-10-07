Новое исследование японских ученых показало, что биологически активное соединение тригонелин, которое содержится в кофейных зернах, улучшает обучение и память в старческом возрасте.

Поскольку население мира стареет, проводится множество исследований различных способов уменьшения или предотвращения возрастного снижения когнитивных функций.

Исследователи все чаще обращаются к природным биологически активным соединениям с нейропротекторными свойствами, чтобы замедлить прогрессирование старения мозга.

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Было уже доказано, что кофеин, тригонелин и никотиновая кислота (ниацин или витамин B3) являются тремя важными биологически активными соединениями в кофе.

В процессе обжарки зерен тригонелин расщепляется до никотиновой кислоты, которая улучшает работу нервной и пищеварительной систем, а также состояние кожи.

Однако новое исследование японских ученых показало, что тригоналин имеет и свои собственные терапевтические эффекты.

Ученые из Университета Цукуба заметили, что тригонелин — алкалоидное соединение, содержащееся в высоких концентрациях в кофейных зернах, существенно влияет на когнитивные функции у стареющих мышей.

Проблемы с пространственной памятью, такие как потеря или забывание местоположения предметов, являются частым следствием повреждения гиппокампа — сложной структуры мозга, расположенной глубоко в височной доле.

У людей объем гиппокампа уменьшается с возрастом, что может способствовать возрастному снижению когнитивных функций.

Мышам с симптомами потери памяти перорально вводили тригонелин в дозе 5 мг/кг/день в течение 30 дней.

Через 30 дней мыши прошли поведенческий тест для измерения пространственного обучения и памяти.

Исследователи обнаружили, что мыши, которым давали тригонелин, демонстрировали значительное улучшение пространственного обучения и памяти по сравнению с мышами из контрольной группы.

Полученные результаты, считают ученые, открывают двери для разработки нового лекарственного соединения для лечения или предотвращения возрастного снижения когнитивных функций.

Для тех, кто хочет улучшить свою память с помощью кофе, ученые уточнили, что более высокие дозы тригонелина содержатся в кофе сорта арабика, меньшие — в робусте. Кофе без кофеина также в своем составе имеет небольшое количество этого биоактивного соединения.

Источник: GeroScience