Четыре специи — куркума, корица, имбирь и какао, добавленные в чашку утреннего кофе сделают любимый напиток вкуснее и полезнее, а ваш день — полным энергии.

Большинство традиционно добавляют в кофе сахар или молоко, а на самом деле есть несколько альтернатив, попробовав которые, вы точно приятно удивитесь.

Всего половина чайной ложечки одной из выбранных диетологами специй, добавленная в утренний кофе, укрепит ваше здоровье и порадует вкусовые рецепторы.

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Куркума

Сейчас это едва ли не самая популярная специя, поскольку она содержит мощный антиоксидант — куркумин. Это соединение уменьшает воспаление в организме и помогает избавиться от многих проблем со здоровьем.

Чтобы получить от куркумы больше пользы, добавьте в кофе немного молока, можно и растительного — кокосового или миндального. Жиры помогают организму лучше усваивать полезные вещества куркумы.

Не поверите, но щепотка черного молотого перца тоже обладает способностью помогать в усвоении полезных составляющих куркумы и увеличивает пищевую ценность напитка

Корица

Исследования показывают, что регулярное употребление корицы может помочь снизить риск рака и укрепить иммунную систему.

Если вы пьете растворимый кофе, можете приготовить смесь, смешав чайную ложку порошка корицы с чайной ложкой кофе. Если вы пользуетесь кофеваркой или завариваете кофе самостоятельно, добавьте в чашку с кофе половину чайной ложки корицы, чтобы получить всю необходимую пользу.

Какао

Какао-порошок является мощным антиоксидантом. Исследования показывают, что он может помочь снизить кровяное давление и уровень холестерина. А еще какао обладает антидепрессивными свойствами, которые помогают регулировать настроение. Добавьте к этому бесподобный шоколадный вкус, и вы получите идеального компаньона для кофе.

К кофе достаточно добавить половину чайной ложечки какао-порошка, чтобы насладиться вкусом и получить пользу для здоровья.

Имбирь

Добавка имбиря — отличный способ оживить чашку утреннего кофе. Исследования показывают, что имбирь может унять тошноту и мышечные боли, а также снизить уровень холестерина.

Достаточно будет половины чайной ложки молотого имбиря.

Но для большей пользы лучше всего использовать свежий корень. Это может занять много времени, но если вы мелко нарежете или натрете совсем немного сырого имбиря в кофе, вы получите максимальную пользу и непревзойденный вкус.

Диетологи утверждают, что в чашку кофе можно добавить один из названных ингредиентов, а можно — несколько. Подберите себе по вкусу.

Источник: SciTechDaily

Фото: Сгенерировано ИИ