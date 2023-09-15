Чотири спеції – куркума, кориця, імбир і какао, додані до філіжанки ранкової кави зроблять улюблений напій смачнішим і кориснішим, а ваш день – сповненим енергії.

Більшість традиційно додають до кави цукор або молоко, а насправді є декілька альтернатив, спробувавши які, ви точно приємно здивуєтеся.

Лише половина чайної ложечки однієї з обраних дієтологами спецій, додана в ранкову каву, зміцнить ваше здоров’я і порадує смакові рецептори.

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Куркума

Нині це чи не найпопулярніша спеція, оскільки вона містить потужний антиоксидант – куркумін. Ця сполука зменшує запалення в організмі і допомагає позбутися багатьох проблем зі здоров’ям.

Щоб отримати від куркуми найбільше користі, додайте в каву трохи молока, можна і рослинного – кокосового чи мигдального. Жири допомагають організму краще засвоювати корисні речовини куркуми.

Не повірите, але дрібка чорного меленого перцю теж має здатність допомагати у засвоєнні корисних складових куркуми і збільшує харчову цінність напою.

Кориця

Дослідження показують, що регулярне вживання кориці може допомогти знизити ризик раку і зміцнити імунну систему.

Якщо ви п’єте розчинну каву, можете приготувати суміш, змішавши чайну ложку порошку кориці з чайною ложкою кави. Якщо ви користуєтеся кавоваркою або заварюєте каву самостійно, додайте в чашку з кавою половину чайної ложечки кориці, щоб отримати всю необхідну користь.

Какао

Какао-порошок є потужним антиоксидантом. Дослідження показують, що він може допомогти знизити кров’яний тиск і рівень холестерину.

А ще какао має антидепресивні властивості, які здатні регулювати настрій. Додайте до цього незрівнянний шоколадний смак, і ви отримаєте ідеального компаньйона для кави.

До кави достатньо додати половину чайної ложечки какао-порошку, щоб насолодитися смаком і отримати користь для здоров’я.

Імбир

Добавка імбиру – чудовий спосіб оживити ранкову чашку кави. Дослідження показують, що імбир може вгамувати нудоту і м’язові болі, а також знизити рівень холестерину.

Достатньо буде половини чайної ложки меленого імбиру.

Але для більшої користі найкраще використовувати свіжий корінь. Це може зайняти багато часу, але, якщо ви дрібно наріжете або натрете зовсім небагато сирого імбиру в каву, отримаєте максимальну користь і неперевершений смак.

Дієтологи стверджують, що в чашку кави можна додати один із названих інгредієнтів, а можна – кілька. Підберіть собі до смаку.

Джерело: SciTechDaily

Фото: Згенеровано ШІ