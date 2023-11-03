Швейцарские ученые провели исследование, результаты которого вызвали широкий резонанс у специалистов, поскольку было подтверждено, что интенсивное использование смартфонов мужчинами — не только непосредственно разговоры, но и звонки, веб-навигация, отправка сообщений — существенно влияют на репродуктивный потенциал.

Четыре критерия качества спермы

Оказалось, что интенсивное использование мобильного телефона, более 20 раз в сутки, приводит к снижению концентрации сперматозоидов и их общего количества.

Исследователи из Женевского университета, Швейцарского тропического института и института общественного здоровья опубликовали в журнале Fertility & Sterility масштабное исследование на эту тему.

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За основу взяли изучение данных 2886 швейцарских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет из шести военных пунктов призыва за 2005-2018 годы.

Ученые оценивали качество спермы по четырем критериям: концентрация сперматозоидов, их общее количество, подвижность и морфология.

И обнаружили зависимость по крайней мере двух позиций — концентрации сперматозоидов и их общего количества — от частоты использования смартфонов мужчинами.

На подвижности и морфологическом строении сперматозоидов это не сказывалось.

Продолжение рода — под угрозой

Вообще у мужчин за последние годы количество сперматозоидов упало с 99 млн на один мл до 47 млн на один мл.

ВОЗ утверждает, что это явление — результат комбинации факторов окружающей среды (загрязненный воздух, пестициды, радиация) и образа жизни (переедание, алкоголь, стресс, курение).

Теперь же новое исследование добавляет к этим факторам риска еще один — интенсивное пользование смартфоном.

У некоторых участников исследования концентрация сперматозоидов была ниже 15 млн на один мл. А как утверждают специалисты, процент вероятности оплодотворить яйцеклетку существенно уменьшается, если концентрация сперматозоидов ниже 40 млн на один мл.

4G безопаснее 2G и 3G

Из исследования можно сделать и еще один интересный вывод. Взаимосвязь между интенсивностью использования смартфона и уменьшением количества сперматозоидов фиксировалась в период с 2005-го по 2007-й годы, далее шла на спад.

По мнению авторов исследования, это результат перехода от 2G к 3G, а затем к 4G, что снизило мощность телефонного электромагнитного излучения.

Анализ данных также показывает, что положение телефона, например, в кармане брюк, в нагрудном кармане или в руках, не имело значения.

Однако, все же точное влияние мобильных телефонов на репродуктивное здоровье мужчин остается неясным.

Как сказала Рита Рахбан, старший научный сотрудник и ассистент кафедры генетической медицины и развития на медицинском факультете UNIGE и SCAHT, впереди еще много работы.

Так, предстоит выяснить, прямой или косвенной является роль микроволн, которые излучают смартфоны, вызывают ли они значительное повышение температуры в яичках, влияют ли они на гормональную регуляцию выработки спермы?

Источник: MedicalXpress