Швейцарські вчені провели дослідження, результати якого викликали широкий резонанс у фахівців. Було підтверджено, що інтенсивне використання смартфонів чоловіками – не лише безпосередньо розмови, а й дзвінки, вебнавігація, надсилання повідомлень — суттєво впливають на репродуктивний потенціал.

Чотири критерії якості сперми

Виявилося, що інтенсивне використання мобільного телефона, понад 20 разів на добу, призводить до зниження концентрації сперматозоїдів та їхньої загальної кількості.

Дослідники із Женевського університету, Швейцарського тропічного інституту і інституту громадського здоров’я опублікували в журналі Fertility & Sterility масштабне дослідження на цю тему.

Зараз дивляться

За основу взяли вивчення даних 2886 швейцарських чоловіків віком від 18 до 22 років з шести військових пунктів призову за 2005-2018 роки.

Учені оцінювали якість сперми за чотирма критеріями: концентрація сперматозоїдів, їхня загальна кількість, рухливість та морфологія.

І виявили залежність принаймні двох позицій – концентрації сперматозоїдів і їхньої загальної кількості від частоти використання смартфонів.

На рухливості і морфологічній будові сперматозоїдів це не позначалося.

Продовження роду – під загрозою

Взагалі у чоловіків за останні роки кількість сперматозоїдів впала з 99 млн на один мл до 47 млн на один мл.

ВООЗ стверджує, що це явище є результатом комбінації факторів навколишнього середовища (забруднене повітря, пестициди, радіація) і способу життя (переїдання, алкоголь, стрес, куріння).

А тепер нове дослідження додає до цих факторів ризику ще один – інтенсивне користування смартфоном.

У деяких учасників дослідження концентрація сперматозоїдів була нижчою за 15 млн на один мл. А як стверджують фахівці, відсоток ймовірності запліднити яйцеклітину суттєво зменшується, якщо концентрація сперматозоїдів нижча за 40 млн на один мл.

4G безпечніше за 2G та 3G

Із дослідження можна зробити і ще один цікавий висновок. Взаємозв’язок між інтенсивністю використання смартфона і зменшенням кількості сперматозоїдів фіксувався у період з 2005-го до 2007 року, далі йшов на спад.

На думку авторів дослідження, це результат переходу від 2G до 3G, а потім до 4G, що знизило потужність телефонного електромагнітного випромінювання.

Аналіз даних також засвідчує, що положення телефона, наприклад, у кишені штанів, у нагрудній кишені чи в руках, не мало значення.

Проте, все ж точний вплив мобільних телефонів на репродуктивне здоров’я чоловіків залишається неясним.

Як сказала Ріта Рахбан, старший науковий співробітник і асистент кафедри генетичної медицини та розвитку на медичному факультеті UNIGE та SCAHT, попереду ще багато роботи.

Так, ще належить з’ясувати, прямою чи непрямою є роль мікрохвиль, які випромінюють смартфони, чи викликають вони значне підвищення температури в яєчках, чи впливають на гормональну регуляцію вироблення сперми?

Джерело: MedicalXpress