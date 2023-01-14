Коли батьки читають в пресі про те, що гаджети та соціальні мережі негативно впливають на дітей, вони одразу ж замислюються, а чи не відмовитися від цих благ цивілізації.

Навіть Мадонна заявила, що пошкодувала про те, що дала своїм старшим дітям телефони в 13 років.

З іншого боку, телефон – необхідний інструмент у повсякденному житті. І якщо однокласники та друзі вашої дитини усі матимуть телефони – чи не почуватиметься вона ніяково без нього?

Про довгостроковий вплив смартфонів і соціальних медіа на дітей і підлітків ще нічого невідомо, але наявні дослідження показують як їхні ризики, так і переваги.

Більшість досліджень зосереджені на підлітках. Дані Ofcom, регулятора комунікацій Великої Британії, показують, що переважна більшість дітей (91%) мають смартфони з 11 років. У США таких дітей 37%, а в Європі – 80%.