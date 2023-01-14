Когда родители читают в печати о том, что гаджеты и сети негативно влияют на детей, они сразу же задумываются, а не отказаться ли от этих благ цивилизации.

Даже Мадонна заявила, что пожалела, что дала своим старшим детям телефоны в 13 лет.

С другой стороны, телефон – необходимый инструмент в повседневной жизни. И если одноклассники и друзья вашего ребенка будут иметь телефоны — не будет ли он чувствовать себя неловко без него?

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О долгосрочном влиянии смартфонов и социальных медиа на детей и подростков еще ничего не известно, но имеющиеся исследования показывают как их риски, так и преимущества.

Большинство исследований сосредоточено на подростках. Данные Ofcom, регулятора коммуникаций Великобритании, показывают, что подавляющее большинство детей (91%) имеют смартфоны с 11 лет. В США таких детей 37%, а в Европе – 80%.

Профессор психологии Калифорнийского университета в Ирвайне, США Кэндис Оджерс проанализировала шесть метаанализов, рассматривающих связь между использованием цифровых технологий и психическим здоровьем детей и подростков, а также другие широкомасштабные исследования. Она не нашла устойчивую связь между использованием подростками технологий и их психоэмоциональным благополучием.

– Большинство исследований не обнаруживают связи между использованием соцсетей и психическим здоровьем, – говорит Оджерс. – В исследованиях, которые такую связь выявили, масштаб эффекта – как положительного, так и отрицательного – был невелик.

Эми Орбен, экспериментальный психолог из Кембриджского университета в Британии, также считает доказательства такой связи неубедительными. Несмотря на небольшую отрицательную связь, обнаруженную в проанализированных ею исследованиях, Орбен пришла к выводу, что невозможно определить, ухудшают ли технологии психологическое состояние, или наоборот, или на это вообще влияют другие факторы. Большинство исследований в этой области обладают недостаточно высоким качеством, чтобы говорить о существенных убедительных результатах, отмечает она.

– Единственный, кто действительно может это оценить, – это обычно самые близкие люди, – добавляет она.

На практике это означает, что есть дети, которые сталкиваются с трудностями в результате использования соцсетей или определенных приложений, и важно, чтобы родители видели это и предлагали поддержку.

С другой стороны, для некоторых молодых людей телефон может стать спасением – местом, где, например, может быть проще общаться людям с инвалидностью, или можно найти ответы на актуальные вопросы о своем здоровье.

– Например, подросток и волнуется, что половое созревание идет не так, или его сексуальность не такая, как у друзей, или он обеспокоен изменением климата, когда взрослым вокруг это не интересно, – говорит Соня Ливингстон, профессор социальной психологии из Лондона.

Однако, когда речь идет об использовании телефона для общения, дети в основном общаются с друзьями и семьей.

Хотя смартфоны часто обвиняются в том, что дети меньше времени проводят на свежем воздухе, датское исследование детей в возрасте от 11 до 15 лет нашло доказательства того, что телефоны действительно дают детям независимую мобильность, ведь дают ощущение большей безопасности и помогают лучше ориентироваться в незнакомом окружении.

Дети сказали, что телефоны дополняют их пребывание на улице, потому что позволяют, например, слушать музыку и быть на связи с родителями и друзьями.

Хотя почти постоянное общение со сверстниками имеет свои риски.

Исследования могут дать информацию родителям, которые решают, покупать ли своему ребенку смартфон, они не могут дать конкретный ответ на вопрос “когда?”.

Ключевой вопрос, который, по мнению Оджерс, должны задать родители: “Подходит ли это ребенку и семье?”

Для многих родителей покупка телефона ребенку является практичным решением, чтобы поддерживать связь в течение дня.

Это также можно рассматривать как веху на пути ко взрослой жизни.

– Думаю, детям это дает ощущение независимости и ответственности, – говорит Аня Стевич, исследовательница отдела коммуникации Венского университета в Австрии.

Родители же, безусловно, должны подумать: находятся ли их дети на этапе, когда они достаточно ответственны, чтобы иметь свой девайс.

В то же время родители не должны игнорировать то, насколько комфортно они сами чувствуют себя, когда у ребенка есть смартфон. Согласно исследованию, проведенному Стевич и его коллегами, когда родители испытывали нехватку контроля над использованием смартфонов своих детей, и родители, и дети говорили о возникновении конфликтов.

Однако следует помнить, что наличие смартфона не обязательно открывает путь для каждого отдельного приложения или игры.

— Когда я опрашиваю детей, я все чаще слышу, что родители дают им телефоны, но предъявляют требования относительно того, какими приложениями они могут пользоваться, и я считаю, что это, пожалуй, очень мудро, — говорит Ливингстон.

Устанавливая домашние правила использования смартфона, родители также должны честно взглянуть на собственное использование смартфона.

– Дети ненавидят лицемерие, – говорит Ливингстон. – Они ненавидят ощущение, что их ругают за то, что делают их родители – например, пользуются телефоном во время еды или ложатся спать с телефоном.

Даже очень маленькие дети следуют примеру того, как пользуются телефоном их родители. Европейский отчет об использовании цифровых технологий среди детей с рождения до восьми лет обнаружил, что дети часто следовали использованию технологий их родителями. Некоторые родители в ходе исследования даже обнаружили, что дети знали пароли к их девайсам и могли получить к ним доступ самостоятельно.

Но родители могут использовать это с пользой, например, привлекая детей помладше к выполнению задач на смартфоне и обучая его использованию.

— Я думаю, что такое участие и совместное использование — это действительно хороший способ для детей узнать, что происходит на этом устройстве, для чего он предназначен, — говорит Стевич.

В конце концов решение о том, когда покупать смартфон для ребенка, зависит от родителей. Для некоторых правильным решением будет его не покупать – и, если родители проявят немного креативности, дети без смартфона ничего не потеряют.