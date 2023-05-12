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Ученые удивились, когда определили время года появления самых сильных мыслей о самоубийстве

12 мая 2023, 09:53
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
суїцид самогубство психолог
Источник: Depositphotos

Команда ученых Школы психологии Ноттингемского университета в сотрудничестве с университетами Амстердама и Гарварда в ходе исследования выяснила, что самые сильные суицидальные мысли возникают весной и в начале лета, а их ежедневный пик приходится на 4-5 часов утра.

Как признают сами исследователи, этот вывод поставил их в тупик, поскольку предполагалось, что уровень самоубийств будет самым высоким зимой.

— Это действительно неожиданно. Ведь весной у людей поднимается настроение. Но на самом деле это время года, когда люди больше всего рискуют покончить с собой, — признал руководитель исследования Брайан О’Ши.

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В течение шести лет были собраны ответы от более чем 10 000 человек в Великобритании, США и Канаде, которые заполнили анкеты с вопросами о своем настроении, мыслях и представлениях о самоубийстве и членовредительстве.

Исследователи показали, что суицидальные мысли на самом деле наиболее высоки зимой (декабрь), и разработали концептуальную модель того, почему суицидальное поведение достигает переломного момента через несколько месяцев.

Они также обнаружили, что с 4 до 6 утра — это время, когда люди, вероятно, наиболее уязвимы для самоубийства.

— Причины этого сложны, но наше исследование показывает, что суицидальные мысли и настроение самые худшие в декабре и самые лучшие в июне, — отмечают ученые.

Они предполагают, что это происходит потому, что постепенное улучшение настроения и повышение энергии могут позволить спланировать и совершить попытку самоубийства.

Исследователи также обнаружили влияние сезонности на настроение и желание умереть особенно среди тех, кто ранее предпринимал попытку самоубийства.

Источник
MedicalXpress
Теги
Наукові дослідження Суїцид
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