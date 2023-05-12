Команда вчених Школи психології Ноттінгемського університету, проведене у співпраці з університетами Амстердама і Гарварда, під час дослідження з’ясувала, що найсильніші суїцидальні думки виникають навесні та на початку літа, а їхній щоденний пік припадає на 4-5 годину ранку.

Як визнають самі дослідники, цей висновок поставив їх у глухий кут, оскільки передбачалося, що рівень самогубств буде найвищим взимку.

– Це дійсно несподівано. Адже навесні у людей піднімається настрій. Але насправді це пора року, коли люди найбільше ризикують накласти на себе руки, – визнав керівник дослідження Брайан О’Ши.

Протягом шести років було зібрано відповіді від більш ніж 10 000 осіб у Великій Британії, США та Канаді, які заповнили анкети із запитаннями про свій настрій, думки та уявлення про самогубство та членоушкодження

Дослідники показали, що суїцидальні думки насправді найбільш високі взимку (грудень), і розробили концептуальну модель того, чому суїцидальна поведінка досягає переломного моменту через кілька місяців.

Вони також виявили, що з 4 до 6 ранку – це час, коли люди, ймовірно, найбільш вразливі для самогубства.

– Причини цього складні, але наше дослідження показує, що суїцидальні думки та настрій найгірші в грудні та найкращі в червні, – зазначають учені.

Вони припускають, що це відбувається тому, що поступове поліпшення настрою і підвищення енергії можуть дозволити спланувати і здійснити спробу самогубства.

Дослідники також виявили вплив сезонності на настрій і бажання померти особливо серед тих, хто раніше робив спробу самогубства.