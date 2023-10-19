Командой ученых Университета Бата в Великобритании разработан пластырь для эффективного снятия боли, что устраняет необходимость в обезболивающих инъекциях. Как сообщается, пластыри более доступны по цене, поскольку изготавливаются из форм, напечатанных на 3D-принтере.

Как объяснили ученые, едва заметные микроиглы, расположенные на пластыре, безболезненно прокалывают первые несколько слоев кожи. Контакт с жидкостью под кожным барьером вызывает набухание гидрофильных (любящих воду) игл, что приводит к доставке в организм определенной дозы препарата.

В экспериментах, проведенных в Бате, после набухания пластыри доставляли дозы антибиотиков, которые вызывали сильную реакцию против двух бактерий, которые, вызывают серьезные инфекции — Escherichia coli (E. coli) и Staphylococcus aureus.

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Пластырь действует и наоборот: извлекает небольшое количество жидкости из-под кожи для медицинского анализа. Это может быть полезно, например, для мониторинга уровня химических веществ у пациентов с инфекцией.

По словам ученых, многие люди боятся игл и, по понятным причинам, не хотят получать лекарства посредством инъекций, даже когда лечение действительно необходимо. Например, это касается пожилых людей с тонкой кожей.

Кроме того, иногда использование игл может привести к попаданию болезнетворных микроорганизмов, которые могут вызвать инфекции, особенно у людей с низким иммунитетом.

Как утверждают ученые, они намерены продолжать совершенствовать платформу микроигл и проводить исследования на животных, прежде чем переходить к клиническим испытаниям на людях.

Исследователи надеются, что пластыри будут готовы к использованию пациентами в течение следующих пяти-десяти лет.