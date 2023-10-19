Командою вчених Університету Бата у Великій Британії розроблено пластир для ефективного зняття болю, що усуває необхідність у знеболювальних ін’єкціях. Як повідомляється, пластирі більш доступні за ціною, оскільки виготовляються з форм, надрукованих на 3D-принтері.

Як пояснили вчені, ледь помітні мікроголки, розташовані на пластирі, безболісно проколюють перші кілька шарів шкіри. Контакт із рідиною під шкірним бар’єром спричиняє набрякання гідрофільних (люблячих воду) голок, що призводить до доставки в організм певної дози препарату.

В експериментах, проведених у Баті, після набрякання пластирі доставляли дози антибіотиків, які спричиняли сильну реакцію проти двох бактерій, що спричиняють серйозні інфекції, – Escherichia coli (E. coli) і Staphylococcus aureus.

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Пластир діє і навпаки: витягує невелику кількість рідини з-під шкіри для медичного аналізу. Це може бути корисно, наприклад, для моніторингу рівня хімічних речовин у пацієнтів з інфекцією.

За словами вчених, багато людей бояться голок і, зі зрозумілих причин, не хочуть отримувати ліки за допомогою ін’єкцій, навіть коли лікування справді необхідне. Наприклад, це стосується літніх людей з тонкою шкірою.

Крім того, іноді використання голок може призвести до потрапляння хвороботворних мікроорганізмів, які можуть спричинити інфекції, особливо у людей з низьким імунітетом.

Як стверджують вчені, вони мають намір продовжувати вдосконалювати платформу мікроголок і проводити дослідження на тваринах, перш ніж переходити до клінічних випробувань на людях.

Дослідники сподіваються, що пластирі будуть готові до використання пацієнтами протягом наступних п’яти-десяти років.