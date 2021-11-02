Почти 60% украинцев не боятся заболеть Covid-19. Такие данные получила социологическая группа Рейтинг, которая провела опрос.
Результаты опроса:
- 57% украинцев не волнуются о возможности лично заболеть коронавирусом,
- 41% респондентов боятся.
За здоровье своих родных и близких волнуются 77%, не волнуются — 23%.
Если сравнить страхи вакцинированных от Covid-19 и невакцинированных граждан, то последние боятся болезни больше, чем первые.
Исследование показало, что уровень тревожности в отношении состояния своего здоровья в условиях пандемии коронавируса стал ниже. Больше всего волнуются об этом люди старшего возраста и женщины любого возраста.
- 36% опрошенных отметили, что уже получили одну дозу вакцины от Covid-19 или же прошли весь курс вакцинации.
- 18% отметили, что готовы вакцинироваться.
- 43% — не готовы.
Интересные показатели опроса об ответственности за вакцинацию:
- 37% считают, что ответственен за вакцинацию населения министр здравоохранения.
- 18% возлагают ответственность на президента.
- 13% – на главного санитарного врача.
- 10% – на Верховную Раду,
- 3% – на премьер-министра.
Опрос проводился с 21 по 23 октября 2021 года среди взрослого населения Украины во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
Всего опрошено 2,5 тыс. респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0.
За последние 24 часа Covid-19 было подтверждено у 19 455 человек. Из них 1 263 ребенка и 339 медработников. Выздоровели — 12 639 человек. В то же время от осложнений Covid-19 за последние сутки умерло 700 человек.