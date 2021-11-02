Почти 60% украинцев не боятся заболеть Covid-19. Такие данные получила социологическая группа Рейтинг, которая провела опрос.

Результаты опроса:

57% украинцев не волнуются о возможности лично заболеть коронавирусом,

украинцев не волнуются о возможности лично заболеть коронавирусом, 41% респондентов боятся.

За здоровье своих родных и близких волнуются 77%, не волнуются — 23%.

Если сравнить страхи вакцинированных от Covid-19 и невакцинированных граждан, то последние боятся болезни больше, чем первые.

Исследование показало, что уровень тревожности в отношении состояния своего здоровья в условиях пандемии коронавируса стал ниже. Больше всего волнуются об этом люди старшего возраста и женщины любого возраста.

36% опрошенных отметили, что уже получили одну дозу вакцины от Covid-19 или же прошли весь курс вакцинации.

опрошенных отметили, что уже получили одну дозу вакцины от Covid-19 или же прошли весь курс вакцинации. 18% отметили, что готовы вакцинироваться.

отметили, что готовы вакцинироваться. 43% — не готовы.

Интересные показатели опроса об ответственности за вакцинацию:

37 % считают, что ответственен за вакцинацию населения министр здравоохранения.

% считают, что ответственен за вакцинацию населения министр здравоохранения. 18% возлагают ответственность на президента.

возлагают ответственность на президента. 13% – на главного санитарного врача.

– на главного санитарного врача. 10% – на Верховную Раду,

– на Верховную Раду, 3% – на премьер-министра.

Опрос проводился с 21 по 23 октября 2021 года среди взрослого населения Украины во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Всего опрошено 2,5 тыс. респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0.

За последние 24 часа Covid-19 было подтверждено у 19 455 человек. Из них 1 263 ребенка и 339 медработников. Выздоровели — 12 639 человек. В то же время от осложнений Covid-19 за последние сутки умерло 700 человек.