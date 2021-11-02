Майже 60% українців не бояться захворіти на Covid-19. Такі дані отримала соціологічна група Рейтинг, що провела опитування.

Результати опитування:

57% українців не хвилюються через можливість особисто захворіти на коронавірус,

українців не хвилюються через можливість особисто захворіти на коронавірус, 41% респондентів — бояться.

За здоров’я своїх рідних та близьких хвилюються 77%, не хвилюються — 23%.

Якщо порівняти страхи вакцинованих від Covid-19 та невакцинованих громадян, то останні бояться хвороби більше, ніж перші.

Дослідження виявило, що рівень тривожності щодо стану свого здоров’я в умовах пандемії коронавірусу став нижчим. Найбільше хвилюються через це люди старшого віку та жінки будь-якого віку.

36% опитаних зазначили, що вже отримали одну дозу вакцини від Covid-19 або ж пройшли весь курс вакцинації.

18% зазначили, що готові вакцинуватися.

43% – не готові.

Цікаві показники опитування щодо відповідальності за вакцинацію:

37% вважають, що відповідальний за вакцинацію населення міністр охорони здоров’я.

вважають, що відповідальний за вакцинацію населення міністр охорони здоров’я. 18% покладають відповідальність на президента.

покладають відповідальність на президента. 13% – на головного санітарного лікаря.

– на головного санітарного лікаря. 10% – на Верховну Раду,

– на Верховну Раду, 3% – на прем’єр-міністра.

Опитування проводилося з 21 до 23 жовтня 2021 року серед дорослого населення України в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Усього опитано 2,5 тис. респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше ніж 2,0.