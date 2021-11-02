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Українців опитали: скільки людей не бояться захворіти на Covid-19

2 Листопада 2021, 12:32 Лариса Божко
реанимация
Джерело: Depositphotos

Майже 60% українців не бояться захворіти на Covid-19. Такі дані отримала соціологічна група Рейтинг, що провела опитування.

Результати опитування:

  • 57% українців не хвилюються через можливість особисто захворіти на коронавірус,
  • 41% респондентів — бояться.

За здоров’я своїх рідних та близьких хвилюються 77%, не хвилюються — 23%.

Якщо порівняти страхи вакцинованих від Covid-19 та невакцинованих громадян, то останні бояться хвороби більше, ніж перші.

Дослідження виявило, що рівень тривожності щодо стану свого здоров’я в умовах пандемії коронавірусу став нижчим. Найбільше хвилюються через це люди старшого віку та жінки будь-якого віку.

36% опитаних зазначили, що вже отримали одну дозу вакцини від Covid-19 або ж пройшли весь курс вакцинації.

18% зазначили, що готові вакцинуватися.

43% – не готові.

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Цікаві показники опитування щодо відповідальності за вакцинацію:

  • 37% вважають, що відповідальний за вакцинацію населення міністр охорони здоров’я.
  • 18% покладають відповідальність на президента.
  • 13% – на головного санітарного лікаря.
  • 10% – на Верховну Раду,
  • 3% –  на прем’єр-міністра.

Опитування проводилося з 21 до 23 жовтня 2021 року серед дорослого населення України  в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Усього опитано 2,5 тис. респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше ніж 2,0.

За останні 24 години Covid-19 було підтверджено у 19 455 осіб. З них 1 263 дитини і 339 медпрацівників. Одужали – 12 639 осіб. Водночас від ускладнень Covid-19 за останню добу померло 700 осіб.

Теги
Коронавірус Covid-19
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