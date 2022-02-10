В Ровенской области 15-летняя девочка уже вторую неделю находится в реанимации после удаления зуба.

Об этом сообщили в благотворительном фонде Скарбниця Надії. К ним за помощью обратился врач-анестезиолог Ровенской областной детской больницы Александр Дейнеко.

— На вопрос, что случилось с девочкой, врач коротко написал: ребенок уже вторую неделю в реанимации после удаления зуба, нагноилось, восемь часов шла операция, сепсис, гнойный медиастинит, гнойный перикардит, флегмона шеи, — отметили в фонде.

Поэтому организация заказала лекарства для ребенка на первые дни. Однако никакой информации для благотворителей об Алине нет, ее мама практически не может разговаривать.

По ее словам, девочке лечили зуб, заложили лекарства и ребенку стало хуже. Потом врачи решили зуб вырвать, а дальше — все как в тумане.

— Ребенку было все хуже и хуже. В областную детскую больницу Алина попала в тяжелом состоянии, хотя родители обращались к врачам, не сидели дома сложа руки, — рассказали в фонде.

Сейчас ребенок находится в стабильно тяжелом состоянии. Врачи пока не дают прогнозов, но список лекарств составили уже на три дня — это очень хороший показатель.

В больнице стараются выделить все необходимые лекарства — самые дорогие антибиотики, обезболивающие, специальное питание, иммуноглобулин, перевязочные материалы. Но этого недостаточно.

В Фонде утверждают, что приобрести больше лекарств в больнице сейчас нет возможности. В 2022 году НСЗУ не перечислила на счет заведения ни копейки.

— Все ждут деньги хотя бы на зарплату, потому что за январь выплачено медработникам по 1 500 грн. И в таких условиях врачи восемь часов оперируют ребенка, а потом сами же ищут для нее помощь, — добавили они.

Медики составляют списки лекарств ежедневно, в зависимости от состояния девочки, не забегая далеко вперед. Однако это большие суммы для семьи из села Люхча Сарненского района. Поэтому родители и врачи просят о помощи неравнодушных.

Источник: Благотворительный фонд Скарбниця Надії