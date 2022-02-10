У Рівненській області 15-річна дівчинка вже другий тиждень перебуває у реанімації після видалення зуба.

Про це повідомили у благодійному фонді Скарбниця Надії. До них по допомогу звернувся лікар-анестезіолог Рівненської обласної дитячої лікарні Олександр Дейнеко.

– На запитання, що сталось з дівчиною, лікар коротко написав: дитина вже другий тиждень в реанімації після видалення зуба, нагноїлося, вісім годин тривала операція, сепсис, гнійний медіастиніт, гнійний перикардит, флегмона шиї, – зазначили у фонді.

Тому організація замовила ліки для дитини на перші дні. Однак ніякої інформації для благодійників про Аліну немає, її мама практично не може розмовляти.

За її словами, дівчинці лікували зуб, заклали ліки й дитині стало гірше. Потім лікарі вирішили зуб вирвати, а далі – все як у тумані.

– Дитині було все гірше і гірше. В обласну дитячу лікарню Аліна потрапила у важкому стані, хоча батьки звертались до лікарів, не сиділи вдома склавши руки, – розповіли у фонді.

Зараз дитина перебуває у стабільно важкому стані. Лікарі поки що не дають прогнозів, але список ліків склали вже на три дні – це дуже хороший показник.

У лікарні намагаються виділити усі необхідні ліки – найдорожчі антибіотики, знеболювальні, спеціальне харчування, імуноглобулін, перев’язувальні матеріали. Але цього недостатньо.

У фонді стверджують, що придбати більше ліків у лікарні зараз немає можливості. У 2022 році НСЗУ не перерахувала на рахунок закладу жодної копійки.

– Всі чекають гроші хоча б на зарплату, бо за січень виплачено медпрацівникам по 1 500 грн. І в таких умовах лікарі вісім годин оперують дитину, а потім самі ж шукають для неї допомогу, – додали вони.

Медики складають списки ліків день у день, залежно від стану дівчини, не забігаючи далеко наперед. Однак це великі суми для родини з села Люхча Сарненського району. Тому батьки та лікарі просять про допомогу небайдужих.

Джерело: Благодійний фонд Скарниця Надії