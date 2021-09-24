Окруженные колючей проволокой и электрическим забором, растения марихуаны цветут под ярким солнцем на ферме в горной местности на окраине Рио-де-Жанейро. Но никакого отношения к незаконному обороту наркотиков эта ферма не имеет.

Фактически, она принадлежит новаторской бразильской НПО, занимающейся производством медицинского каннабиса для помощи пациентам, страдающим симптомами судорог.

Владелица фермы Маргарет Брито, юрист по образованию, впервые начала выращивать каннабис несколько лет назад, чтобы облегчить приступы у своей 12-летней дочери Софии, страдающей эпилепсией. Увидев, что ее состояние улучшилось, решила помочь и другим пациентам.

Женщина основала Ассоциацию медицинских исследований каннабиса и поддержки пациентов, или Apepi, которая производит кустарные лечебные масла из каннабиса, чтобы помочь пациентам с состояниями, как у ее дочери.

Эта работа потребовала больших усилий, поскольку выращивание марихуаны в Бразилии остается незаконным. Но Маргарет и ее муж Маркос Лангенбах смогли получить беспрецедентное судебное разрешение на выращивание каннабиса в медицинских целях в 2016 году.

Сегодня на их ферме — примерно в двух часах езды на машине от бразильской столицы — растет 2 тыс. растений, которые помогают пациентам с тяжелым аутизмом, рассеянным склерозом и эпилепсией.

Несмотря на первоначальные подозрения и сопротивление со стороны некоторых правительственных чиновников, Брито говорит, что эта инициатива пользуется поддержкой в ​​Бразилии.

Благодаря Apepi продукты стали намного более доступными для пациентов: 150 реалов ($28) за флакон на 30 мл, в то время как импортные продукты могут стоить от 600 до 3000 реалов ($113-565).

В настоящее время Apepi ожидает решения суда, которое, как они надеются, позволит ферме увеличить производство до 10 тыс. растений, начиная со следующего года.

Но группа не очень оптимистично смотрит на перспективу легализации медицинского каннабиса в ближайшее время — президент Жаир Болсонару уже указал, что наложит вето на соответствующий законопроект, обсуждаемый в Конгрессе.