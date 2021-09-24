Оточені колючим дротом і електричним парканом, рослини марихуани цвітуть під яскравим сонцем на фермі в гірській місцевості на околиці Ріо-де-Жанейро. Але ніякого відношення до незаконного обігу наркотиків ця ферма не має.

Фактично, вона належить новаторській бразильській неурядовій організації, що займається виробництвом медичного канабісу для допомоги пацієнтам, які страждають на симптоми судом.

Власниця ферми Маргарет Бріто, юрист за освітою, вперше почала вирощувати канабіс кілька років тому, щоб полегшити напади у своєї 12-річної дочки Софії, яка страждає на епілепсію. Побачивши, що її стан покращився, вирішила допомогти і іншим пацієнтам.

Жінка заснувала Асоціацію медичних досліджень канабісу та підтримки пацієнтів, або Apepi, яка виробляє кустарні лікувальні масла з канабісу, щоб допомогти пацієнтам з станами, як у її дочки.

Ця робота вимагала великих зусиль, оскільки вирощування марихуани в Бразилії залишається незаконним. Але Маргарет і її чоловік Маркос Лангенбах змогли отримати безпрецедентний судовий дозвіл на вирощування канабіса в медичних цілях в 2016 році.

Сьогодні на їх фермі – приблизно в двох годинах їзди на машині від бразильської столиці – росте 2 тис. рослин, які допомагають пацієнтам з важким аутизмом, розсіяним склерозом і епілепсією.

Незважаючи на підозри і опір з боку деяких урядовців, Бріто каже, що ця ініціатива користується підтримкою в Бразилії.

Завдяки Apepi продукти стали набагато більш доступними для пацієнтів: 150 реалів ($28) за флакон на 30 мл, в той час як імпортні препарати можуть коштувати від 600 до 3000 реалів ($113-565).

Наразі Apepi очікує рішення суду, яке, як вони сподіваються, дозволить фермі збільшити виробництво до 10 тис. рослин, починаючи з наступного року.

Але група не дуже оптимістично дивиться на перспективу легалізації медичного канабісу найближчим часом – президент Жаїр Болсонару вже сказав, що накладе вето на відповідний законопроект, обговорюваний в конгресі.