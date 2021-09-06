В Индии зафиксировали вспышку вируса Нипах (Nipah virus — вид вирусов, которые передаются от животного к человеку, вызывают серьезное заболевание), больной умер.

Ее выявили в районе Кожикоде (штат Керал), случай подтвердили специалисты Национального института вирусологии (NIV).

Заболел 12-летний мальчик, ему стало плохо, когда он играл с детьми недалеко от своего дома. У него поднялась температура, была рвота, из-за чего его госпитализировали.

Его несколько раз переводили из больницы в больницу. Из-за подозрения на вирус Нипах ему сделали анализ, который подтвердил инфицирование.

Врачи готовы были установить кушетку для искусственной вентиляции легких. Однако из-за тяжелых симптомов ребенок скончался.

Сейчас полиция оцепила вокруг дома мальчика участок радиусом 3 км, 188 человек, которые контактировали с больным, отправлена на карантин, большинство из них — врачи.

При этом 20 людей отнесли к группе повышенного риска, у двоих из них, медицинских работников, появились симптомы инфекции. Следующие семь дней будут критическими.

Вирус Нипах — вид вирусов, которые провоцируют болезнь, для которой характерны воспаление мозга (энцефалит) или респираторные признаки. Нередко заканчивается летальным исходом.

Передается от летучих мышей к людям.

Вспышка вируса Нипах в Кожикоде в 2018 году унесла жизни 17 человек. В 2019 году в районе Эрнакулам был зарегистрирован единственный случай заболевания, однако летальных исходов не было.

Источник: The Indian Express