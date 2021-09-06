В Індії зафіксували спалах вірусу Ніпах (Nipah virus – вид вірусів, які передаються від тварини до людини, викликають серйозне захворювання), хворий помер.

Його виявили у районі Кожикоде (штат Керал), випадок підтвердили фахівці Національного інституту вірусології (NIV).

Захворів 12-річний хлопчик, йому стало зле, коли він грав з дітьми недалеко від свого будинку. У нього піднялася температура, була блювота, через що його госпіталізували.

Його кілька разів переводили з лікарні до лікарні. Через підозри на вірус Ніпах йому зробили аналіз, який підтвердив інфікування.

Лікарі готові були встановити ліжко для штучної вентиляції легенів. Однак через важкі симптоми дитина померла.

Нині поліція оточила навколо будинку хлопчика ділянку радіусом 3 км, 188 осіб, які контактували з хворим, відправлено ​​на карантин, більшість з них – лікарі.

Водночас 20 людей віднесли до групи підвищеного ризику, у двох з них, медичних працівників, з’явилися симптоми інфекції. Наступні сім днів будуть критичними.

Вірус Ніпах – вид вірусів, які провокують хворобу, для якої характерні запалення мозку (енцефаліт) або респіраторні ознаки. Нерідко закінчується смертю.

Передається від кажанів до людей.

Спалах вірусу Ніпах у Кожикоде у 2018 році забрав життя 17 осіб. У 2019 року у районі Ернакулам було зареєстровано єдиний випадок захворювання, проте смертей не було.

Джерело: The Indian Express