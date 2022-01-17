В Италии от осложнений, которые вызвал Covid-19, умер один из лидеров антивакцинаторского движения Луиджи Марилли. 63-летний мужчина находился в больнице Перуджи.

Об этом сообщило общественное движение Освободим Италию, объединяющее многих противников вакцинации от Covid-19, членом которого был Марилли. Однако они не указали причины смерти мужчины.

О смерти в результате коронавируса рассказал один из близких друзей антивакцинатора предприниматель Марино Реккьюти.

— Умер мой настоящий друг, которого я знал более 15 лет, который работал со мной и которого можно было бы спасти, если бы он не придерживался вашей идеологии вместо того, чтобы прислушаться к семье и друзьям. Всем вам должно быть стыдно даже называть его имя. Это на вашей совести, — написал Реккьюти под публикацией о смерти мужчины.

О смерти антивакцинатора рассказали многие итальянские СМИ, что вызвало бурную реакцию со стороны движения. Они разместили у себя на сайте специальный пресс-релиз, в котором призвало прессу прекратить “медийное мародерство” в связи со смертью Марилли. Также они добавили, что вакцинированные и люди без прививки от Covid-19 болеют одинаково.

В конце декабря в одном из лечебных учреждений Италии умер от тяжелых осложнений, вызванных коронавирусом, еще один известный в стране противник вакцинации Маурицио Буратти.

Он выступал против ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Заявлял, что тем самым защищает Конституцию и не собирается проходить тестирование на Covid-19 из-за то, что, по его словам, вирус вызывают сами тестовые мазки.

Источник: ilmessaggero