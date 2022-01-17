В Італії від ускладнень, які викликав Covid-19, помер один з лідерів антивакцинаторського руху Луїджі Маріллі. 63-річний чоловік перебував у лікарні Перуджі.

Про це повідомив громадський рух Звільнимо Італію, що об’єднує багатьох противників вакцинації від Covid-19, членом якого був Маріллі. Однак вони не вказали причини смерті чоловіка.

Про смерть внаслідок коронавірусу розповів один з близьких друзів антивакцинатора підприємець Марино Реккьюті.

– Помер мій справжній друг, якого я знав понад 15 років, який працював зі мною і якого можна було б врятувати, якби він не дотримувався вашої ідеології замість того, щоб дослухатися до сім’ї та друзів. Всім вам повинно бути соромно навіть називати його ім’я. Це на вашій совісті, – написав Реккьюті під публікуцією про смерть чоловіка.

Про смерть антивакцинатора розповіли багато італійських ЗМІ, що викликало бурхливу реакцію з боку руху Звільнимо Італію. Вони розмістили у себе на сайті спеціальний пресреліз, в якому закликало пресу припинити “медійне мародерство” у зв’язку зі смертю Маріллі. Також вони додали, що вакциновані та люди без щеплення від Covid-19 хворіють однаково.

Наприкінці грудня в одному з лікувальних установ Італії помер від важких ускладнень, викликаних коронавірусом, ще один відомий в країні противник вакцинації Мауріціо Буратті.

Він виступав проти обмежень, пов’язаних з пандемією коронавірусу. Заявляв, що тим самим захищає Конституцію і не збирається проходити тестування на Covid-19 через те, що, за його словами, вірус викликають самі тестові мазки.

Джерело: ilmessaggero