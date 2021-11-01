В Украине по состоянию на 1 ноября расширилась красная зона эпидемической опасности. В эту зону уже вошли 16 регионов.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. В красную зону вошли Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черниговская области и г. Киев.

В то же время оранжевой зоне карантина отвечают Винницкая, Волынская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская и Черновицкая области.

В желтом уровне остались Закарпатская и Кировоградская области. У них наименьший уровень заболеваемости среди всех регионов — 271 и 205 на 100 тыс. населения.

Уровень госпитализации Covid-больных не превышен лишь в Закарпатской, Кировоградской, Тернопольской и Черкасской областях. Наихудшая ситуация в Херсонской, Житомирской и Днепропетровской областях.

В Украине уровень госпитализаций больных Covid-19 составляет более 90,6 на 100 тыс. населения. Норма этого показателя – менее 60 на 100 тыс.

Показатель загруженности коек с кислородом превышен в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Николаевской, Львовской, Одесской, Ровенской, Сумской, Херсонской и Хмельницкой областях. В Киеве этот показатель составляет 71,8%, при норме – менее 65%.

С 1 ноября в Киеве ввели красную зону карантина. В городе запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и тому подобное. Однако ограничения не действуют, если 100% работников и посетителей учреждений (мероприятий) вакцинированы от Covid-19. Также для полностью вакцинированных граждан не действуют ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.