В Україні станом на 1 листопада розширилась червона зона епідемічної небезпеки. До цієї зони уже увійшли 16 регіонів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я. До червоної зони увійшли Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Чернігівська області та м. Київ.

Водночас помаранчевій зоні карантину відповідають Вінницька, Волинська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Черкаська та Чернівецька області.

У жовтому рівні залишилися Закарпатська та Кіровоградська області. У них найменший рівень захворюваності серед усіх регіонів – 271 та 205 на 100 тис. населення.

Рівень госпіталізації Covid-хворих не перевищений лише у Закарпатській, Кіровоградській, Тернопільській та Черкаській областях. Найгірша ситуація у Херсонській, Житомирській та Дніпропетровській областях.

В Україні рівень госпіталізацій хворих на Covid-19 становить понад 90,6 на 100 тис. населення. Норма цього показника – менш ніж 60 на 100 тис.

Показник завантаженості ліжок із киснем перевищено в Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Миколаївській, Львівській, Одеській, Рівненській, Сумській, Херсонській та Хмельницькій областях. У Києві цей показник становить 71,8%, за норми – менш як 65%.

З 1 листопада у Києві запровадили червону зону карантину. У місті забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо. Однак обмеження не діють, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані від Covid-19. Також для повністю вакцинованих громадян не діють обмеження, встановлені для міжрегіонального транспортного сполучення.