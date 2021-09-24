В Украине приглашают граждан присоединиться к испытаниям препаратов от коронавируса, которые сейчас проходят клинические исследования.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

— Лекарственные средства от коронавируса, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, сейчас проходят клинические исследования во всем мире. К испытаниям этих препаратов могут присоединиться все желающие украинцы, — отметили в Минздраве.

Решение об использовании лекарств могут принять только после систематического изучения фармакологического действия препарата на человека.

Клинические испытания помогают выявлять и подтверждать свойства лекарственных средств, выявлять реакции на них. Они необходимы, чтобы подтвердить безопасность и эффективность лекарств.

Но перед тем, как привлекать к тестированию людей, ученые проводят доклиническое исследование лекарств – оно предусматривает химические, физические, биологические, микробиологические, фармакологические, токсикологические и другие исследования, – и изучают их специфическую активность и безопасность.

В Минздраве добавили, что следующим этапом являются клинические испытания — четыре фазы клинических исследований. В Украине чаще всего проводятся клинические исследования третьей фазы, к которым привлекают тысячи пациентов для подтверждения эффективности и безопасности лекарственного средства, необходимой дозировки, сбора информации о реакциях.

Исследования в Украине проводят на должном профессиональном уровне, что неоднократно подтверждали инспекции управления продовольствия и медикаментов США, а также Европейское агентство лекарственных средств.