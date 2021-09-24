В Україні запрошують громадян долучитися до випробувань препаратів від коронавірусу, які зараз проходять клінічні дослідження.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Випробування допоможуть вивчити ефективність препаратів для лікування пацієнтів.

– Лікарські засоби від коронавірусу, спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2, зараз проходять клінічні дослідження в усьому світі. До випробувань цих препаратів можуть долучитися й охочі українці, – зазначили в МОЗ.

Рішення про використання ліків можуть ухвалити тільки після систематичного вивчення фармакологічної дії препарату на людину.

Клінічні випробування допомагають виявляти та підтверджувати властивості лікарських засобів, виявляти реакції на них. Вони необхідні, щоб підтвердити безпечність та ефективність ліків.

Але перш ніж залучати до тестування людей, науковці проводять доклінічне дослідження ліків – воно передбачає хімічні, фізичні, біологічні, мікробіологічні, фармакологічні, токсикологічні та інші наукові дослідження, – і вивчають їх специфічну активність та безпечність.

У МОЗ додали, що наступним етапом є клінічні випробування – чотири фази клінічних досліджень. В Україні найчастіше проводяться клінічні дослідження третьої фази, до яких залучають тисячі пацієнтів для підтвердження ефективності й безпеки лікарського засобу, необхідного дозування, збору інформації про реакції.

Дослідження в Україні проводять на належному професійному рівні, що неодноразово підтверджували інспекції Управління продовольства та медикаментів США, а також Європейська агенція лікарських засобів.